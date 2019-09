Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Rosenheim (pta015/12.09.2019/10:05) - * Auftrag von weiterem Großkunden aus Westeuropa * Bestellung von 59 Bootshäute für Kommandoboote * Auftragsvolumen liegt bei ca. 310 TEUR * Weitere Verhandlungen mit verschiedenen Sicherheitskräften weltweit



Rosenheim, 12. September 2019: Die KLEPPER Faltbootwerft AG, die an der Berliner Wertpapierbörse notierte Herstellerin von hochwertigen Faltbooten, freut sich, ihren Aktionären den größten Einzelauftrag aus dem Bereich "Sicherheitskräfte" seit dem Jahre 2015 bekannt geben zu dürfen.



So orderte ein bedeutender Großkunde aus Westeuropa 59 Bootshäute für Kommandoboote. Das Auftragsvolumen liegt bei ca. 310 TEUR.



"Es freut uns natürlich sehr, dass unsere Premiumprodukte auch im Bereich "Sicherheitskräfte" den überdurchschnittlich hohen Erwartungen der Kunden entsprechen. Besonders erfreulich ist, dass wir nun in kürzester Zeit zwei bedeutende Aufträge verkünden konnten. Bekanntlich können sich in diesem Bereich die Verhandlungen meist über mehrere Monate, teilweise auch über Jahre hinweg ziehen. Unsere Qualitätsprodukte müssen eine Reihe von aufwendigen Tests durchlaufen und auch entsprechende Entscheidungswege einhalten. Wir sind weiterhin in zahlreichen sehr interessanten Ausschreibungen vertreten und rechnen mit weiteren Beauftragungen", so Ursula Isbruch, Vorstand der KLEPPER Faltbootwerft AG.



In den letzten vier Wochen konnte demnach alleine aus dem Bereich "Sicherheitskräfte" ein Gesamtauftragsvolumen von ca. 440 TEUR vermeldet werden. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies bereits mehr als 50% des Gesamtjahresumsatzes. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend im laufenden Geschäftsjahr weiterhin positiv fortsetzen wird.



Über KLEPPER: Die KLEPPER Faltbootwerft AG steht seit über 110 Jahren für Qualität aus Bayern. Mit Sitz in Rosenheim, hat die KLEPPER Faltbootwerft AG 2001 die Fertigung von hochmodernen Faltbooten weiter fortgeführt und ist Alleininhaber des Namens (ausgenommen Textilien) und der Schutzrechte. Jährlich werden etwa 200-300 individuelle Faltboote (auch für Sicherheitskräfte weltweit) produziert.



Kontakt: KLEPPER Faltbootwerft AG Klepperstraße 18 E D-83026 Rosenheim Telefon: +49 (0)8031 2167-50 Telefax: +49 (0)8031 2167-77 E-Mail: ir-team@KLEPPER.de



(Ende)



Aussender: Klepper Faltbootwerft AG Adresse: Klepperstraße 18 E, 83026 Rosenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Dipl.-Vw. Klaus Niemeyer Tel.: +49 8031 2737-0 E-Mail: ir-team@klepper.de Website: www.klepper.de



ISIN(s): DE0005939615 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568275500979



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2019 04:05 ET (08:05 GMT)