Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Prosus. Seit gestern ist die Tochter des südafrikanischen Medienkonzerns Naspers an der Börse in Amsterdam notiert. Das Debüt verlief fulminant und auch in Zukunft sollte der Kurs weiter steigen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.