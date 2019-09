Anleger sind wie berauscht und bleiben vor der wichtigen EZB Entscheidung mutig. Mit 12.400 Punkten nimmt der Dax die nächste runde Marke und Charthürde - zumindest beinahe. Auch in Übersee steigen die Kurse weiter. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: EZB Zinssitzung Draghi muss liefern - "signifikante geldpolitische Impulse" sind angekündigt EZB Maßnahmen: Strafzinsen, Staffelzinsen, neues Anleihenaufkaufprogramm, Unternehmensanleihen, Aktien AB Inbev weltgrößte Bierbrauer will mit IPO der Asiensparte 5 Milliarden US Dollar erlösen IPO reloaded: Börsengang im Juli mangels Nachfrage abgesagt Knorr Bremse Bremsenspezialist wächst trotz eines schwieriger werdenden Umfelds Sorgenfalten: Auftragseingang ist schwach - in Q2 sogar rückläufig. VW Neue Manipulationsvorwürfe -Auch neue Dieselmotoren erkennen Prüfzyklus (SWR) VW Dementi: keine unzulässigen Abschaltvorrichtungen zur Manipulation der Abgaswerte Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß