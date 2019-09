Vaduz (ots/ikr) - Fürstin Marie von und zu Liechtenstein feierte am 12. September ihren Namenstag. Zu diesem Anlass wurden Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarschule Schaan zur traditionellen Gratulationsfeier eingeladen.



Die Kinder haben mit ihren Darbietungen der Landesfürstin Glück- und Segenswünsche überbracht. In diesem Jahr waren zudem zur Gratulationsfeier eingeladen: Rachel Guerra, Abteilungsleiterin Pflichtschule und Kindergarten in Stellvertretung für den Leiter des Schulamtes, Philipp Dünser, Schulleiter in Schaan, Gemeindevorsteher Daniel Hilti und Florian Hasler, Pfarrer der darbietenden Gemeinde.



