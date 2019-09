Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstagvormittag in allen beobachteten Laufzeiten weiter unverändert gezeigt. Am Markt warte man auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag, sagte ein Geldmarkt-Händler in Wien.Derzeit sei eine Senkung des Einlagezinssatzes um 10 Basispunkte von minus 0,40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...