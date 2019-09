Barclays hat die Einstufung für HSBC nach einer Fachkonferenz der britischen Investmentbank auf "Underweight" mit einem Ziel von 610 Pence belassen. Die Investoren hätten sich pessimistisch gezeigt zu europäischen Banken, schrieb Analyst Chris Manners in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Bessere Ertragsaussichten seien für sie entscheidend für eine positivere Sicht auf den Sektor. Die Zinspolitik dominiere die Debatte. Die HSBC sei mit am höchsten bewertet, weshalb Manners sie meidet./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 02:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-09-12/10:54

ISIN: GB0005405286