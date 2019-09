Erfurt (ots) - Der neue Aufruf für das größte, bundesweite Quiz für Schulklassen ist gestartet. Schüler*innen der Klassenstufen sechs und sieben haben die Chance, im nächsten Jahr "Die beste Klasse Deutschlands" (KiKA/hr/ARD) zu werden - und eine fünftägige Klassenfahrt in die ewige Stadt Rom zu gewinnen.



In zwei Wettbewerbsrunden - im 2-Klassen und 4-Klassen-Duell - bei KiKA und dem Superfinale im Ersten stellen sich Schüler*innen den Fragen und Aufgaben von Moderator Malte Arkona. Die teilnehmenden Klassen müssen dabei nicht nur mit Wissen überzeugen: Auch taktisches Geschick und eine große Portion Teamgeist sind nötig, um ins prominent besetzte Superfinale einzuziehen.



Wer kann teilnehmen?



Sechste und siebte Klassen aller Schultypen aus ganz Deutschland werden gesucht. Interessierte Schüler*innen finden auf kika.de relevante Informationen zum Quiz und zur Bewerbung sowie das Bewerbungsformular. Einsendeschluss ist der 6. November 2019. Der Kreativität und Originalität für die Bewerbungsvideos sind keine Grenzen gesetzt - eine Jury wählt unter allen Eingängen dann 32 Klassen für die Quizrunden aus.



Im Mai 2020 zeigt KiKA den Auftakt zur 13. Staffel von "Die beste Klasse Deutschlands". Im Superfinale, das im Ersten zu sehen sein wird, treten die vier besten Teams gegeneinander an. Dabei werden sie von vielen Stars begleitet und unterstützt. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Thomas Miles. Für Das Erste sind Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom HR verantwortlich.



Weitere Informationen sowie Wissenswertes rund um die Sendung "Die beste Klasse Deutschlands" finden Sie auf kika.de und kika-presse.de.



