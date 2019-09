Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Für die Aktie von Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) ging es nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Für Schub hätten gleich mehrere positive Analystenkommentare gesorgt. So habe etwa die britische Investmentbank HSBC die Einstufung "buy" für den Wert mit einem Kursziel von 225 Euro bekräftigt. Der Aktienkurs sei nach der Halbjahresbilanz trotz neuer Verträge oder auch der höher gesteckten Unternehmensziele seitwärts gelaufen, so Analyst Antonin Baudry. Er sehe allerdings noch Kurstreiber vor dem Jahresende. Zudem habe Wirecard branchenweit das beste Risiko. Auch die Deutsche Bank, Hauck & Aufhäuser und Kepler Cheuvreux hätten ihre Kaufempfehlungen bestätigt. ...

