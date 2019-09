Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar belassen. Das Wachstum des Softwareherstellers lasse nach und die Unternehmensziele enttäuschten, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Oracle sei aber derzeit ein möglicher Profiteur der Rotation am Markt von Wachstumswerten in Papiere mit Wertsteigerungspotenzial. Dies könne den Schaden begrenzen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 00:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-09-12/11:12

ISIN: US68389X1054