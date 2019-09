zu Teil 2: Erzeugung von Gleichspannung

Damals ging es im sogenannten »War of currents« in den USA darum, ob man sich auf die Seite Edisons (Gleichstrom) oder die von Westinghouse (Wechselstrom) schlägt. Entschieden hat sich die Fachwelt, das wissen wir alle, für Wechselstrom, wenngleich mit unterschiedlichen Frequenzen (50?Hz bzw. 60?Hz), unterschiedlichen Spannungen und unterschiedlichen Netzformen. Ein ausschlaggebendes Argument für den Wechselstrom war der Spannungsverlust auf längeren Strecken bei Gleichstrom gegenüber den Möglichkeiten, Wechselstrom über Transformatoren auf die gewünschten Spannungen in Nieder-, Mittel-, Hoch- und mittlerweile Höchstspannungsnetzen umwandeln zu können. Diese Argumente hatten lange Zeit Bestand.

Neuer Aspekt - HGÜ

Das ging so lange, bis die sogenannte Supraleitung als beinahe verlustlose Leitung entwickelt und in größerem Maße industriell herstell- und einsetzbar war. Die Übertragungsstrecken der »HGÜ« (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) allein von Tennet betragen mittlerweile ca. 1800?km (Bild 11). Heute ist die Übertragung und der Betrieb auf der HGÜ praxiserprobt. Als weitere neue Komponente kommt hinzu, dass sich in den letzten Jahren die Architektur des Stromnetzes grundlegend zu ändern beginnt.

PV-, KWK- und Windkraftanlagen sowie Batterien treffen auf klassische Wechselstromnetze, die selbst nicht mehr als Einbahnstraßen zwischen Stromlieferant einerseits und Verbraucher andererseits in Anspruch genommen werden. Auf Niederspannungs- sowie auf Mittelspannungsebenen speisen mehr und mehr volatile Energieerzeuger ins Netz. Gesetzliche Regelungen, Strom aus regenerativen Energiequellen bevorzugt abzunehmen sowie fiskalische Rahmenbedingungen, wie z.?B. die Strombörse und deren preisliche Volatilität oder die Einspeisevergütung, beeinflussen und verändern die Stromnetzarchitektur ...

