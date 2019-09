Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktien des seit Anfang Februar börsennotierten Wiener Biotechunternehmens Marinomed von 130,0 Euro auf 133,0 Euro leicht nach oben geschraubt. Die Kaufempfehlung "Buy" bleibt aufrecht.

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse im ersten Halbjahr 2019 und der aktuellen Unternehmensstrategie passten die Wertpapierexpertin der Erste Group Vladimira Urbankova ihre Prognosen entsprechend an. "Wir sind der Meinung, dass das ausgezeichnete Wachstumspotenzial, das von der Plattform der Marinosolv-Technologie ausgeht, bei weitem nicht eingepreist ist", so Urbankova.

Der Marinomed-Investment-Case sei nach wie vor robust, da Budesolv, das führende Produkt des Unternehmens, sowohl die primären als auch die sekundären Endpunkte in der entscheidenden klinischen Phase-III-Studie erreicht hat, bei der das Arzneimittel an einem größeren Patientenkollektiv erprobt wird. Tacrosolv, der nächste Marinosolv-Produktkandidat, soll im vierten Quartal 2019 in die klinische Phase-II-Studie eintreten, bei der festgestellt werden soll, ob das Arzneimittel positive Auswirkungen hat.

Die relativ geringe Aktienliquidität wirke sich weiterhin negativ auf die Aktie aus, so Urbankova. Sollte das Unternehmen in der Lage sein, eine starke Partnerschaft zur Vermarktung seiner Marinosolv-Technologie einzugehen (wobei der Budesolv-Deal möglicherweise bereits 2020 abgeschlossen wird), würde dies sowohl die Bewertung als auch den Aktienkurs erheblichen Aufwind verleihen.

Die Erste Group prognostiziert bei Marinomed für das laufende Geschäftsjahr 2019 einen Verlust von 6,04 Euro je Aktie. Im Folgejahr 2020 soll er auf 7,00 Euro steigen. Für 2021 liegt die Prognose bei einem Verlust von 4,18 Euro je Aktie. Dividendenzahlungen werden in den nächsten drei Jahren keine erwartet.

Am Donnerstagvormittag notierten die Marinomed-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,08 Prozent bei 98,00 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: ATMARINOMED6