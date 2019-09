Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Mehr Umsatz, mehr Verlust - Aktienanalyse Der Essenszulieferer Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) bleibt stramm auf Wachstumskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Der Umsatz habe sich im ersten Halbjahr 2019 im Jahresvergleich auf 581,8 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...