* WWF-Logo auf Hylea-Markenprodukten



* Weiterer Meilenstein im Nachhaltigkeits-Engagement der Hylea



* Teil der Einnahmen fließt in Naturschutz- und Sozialprojekte



Die Hylea Group, ein weltweit bedeutender Paranuss-Produzent, hat eine Lizenzvereinbarung mit der Naturschutzorganisation WWF Deutschland abgeschlossen. Ab sofort werden Markenprodukte der Hylea Group mit dem weltweit bekannten Panda-Logo des WWF (World Wide Fund For Nature) versehen. Hylea wertet die Vereinbarung mit dem WWF als großen Erfolg im Nachhaltigkeits-Engagement der Gesellschaft und erwartet zudem eine weitere Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke "Hylea". Mit dem WWF-Logo versehene Hylea-Paranüsse werden von nun an in ausgewählten deutschen Supermarkt-Ketten angeboten.



Zusammenarbeit schafft Vertrauen



Bereits seit dem Jahr 2015 bündeln der WWF und Hylea ihre Kräfte zum Schutz des tropischen Regenwaldes. In einem gemeinsamen Projekt zur Ernte und Verarbeitung von Paranüssen bewirtschaften das Familienunternehmen und die Umweltstiftung das ca. 850.000 ha große Naturschutzreservat Manuripi in Bolivien. Im Vordergrund des Projektes stehen neben der Paranuss-Ernte der Schutz des Ökosystems und die Verbesserung der Lebensbedingungen der Paranuss-Sammler und ihrer Familien. In Manuripi leben 10 Gemeinden mit etwa 374 Familien. Zudem beheimatet das Reservat weit über 500 verschiedene Pflanzen- und Tierarten.



Aus der gemeinsamen nachhaltigen Zusammenarbeit hat sich zwischen Hylea und dem WWF eine Vertrauensbasis entwickelt, die mit der neuerlichen Lizenzvereinbarung ihren Höhepunkt findet. Ein Teil der Verkaufs-Einnahmen der vom WWF zertifizierten Paranüsse wird zu gleichen Teilen in Schutzmaßnahmen für den Erhalt der Biodiversität im Naturreservat Manuripi sowie in soziale Projekte für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Paranuss-Sammler fließen. Zu diesen Projekten zählen auch die Aus- und Weiterbildung der Parkwächter, die Anschaffung von bedarfsgerechter Ausrüstung sowie die nachhaltige Erschließung der Paranuss-Ressourcen.



Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.



