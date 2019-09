Neuer Vorstand bei der curasan AG DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Personalie Neuer Vorstand bei der curasan AG 12.09.2019 / 11:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Vorstand bei der curasan AG Kleinostheim, 12. September 2019 - Der Aufsichtsrat der curasan AG (ISIN DE000A2YPGM4) hat heute beschlossen, Herrn Torben Sorensen mit Wirkung ab dem 16. September 2019 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 zum Vorstand des Unternehmens zu bestellen. Torben Sorensen tritt die Nachfolge von Michael Schlenk an, dessen Bestellung zum 30. September 2019 ohnehin ausgelaufen wäre und dessen Bitte um vorzeitige Amtsniederlegung mit Wirkung zum Ablauf des 15. September 2019 der Aufsichtsrat heute zugestimmt hat. Torben Sorensen (54) ist dänischer Staatsbürger und derzeit in der Schweiz wohnhaft und tätig. Er ist seit mehr als 15 Jahren erfolgreicher, international tätiger Interim-Manager und hat sich einen Namen als Turn-Around-Spezialist in High-Tech-Unternehmen gemacht. Torben Sorensen ist auch als Venture Capital-Manager tätig und war CEO eines Dental Med-Tech-Unternehmens in Schweden. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Kontakt: Andrea Weidner Head of Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40900-51 ir@curasan.de 12.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 872675 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 872675 12.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A2YPGM4 AXC0119 2019-09-12/11:30