Der japanische Milliardär und vielleicht erste Mondtourist Yusaku Maezawa verkauft sein Modeunternehmen Zozo.Für rund 3,7 Milliarden US-Dollar (3,4 Mrd Euro) will die Softbank-Tochter Yahoo Japan die Mehrheit der Anteile an Zozo übernehmen.Der als exzentrisch geltende Unternehmensgründer Maezawa machte unter anderem Schlagzeilen damit, dass er als erster Privatmann mit Tesla-Chef Elon Musks Firma SpaceX zum Mond fliegen will. Sein globaler Online-Modevertrieb war dagegen zuletzt ...

