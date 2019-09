Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Aurora Cannabis, Apple, Tesla, JinkoSolar und Evotec. Wirecard nutzt das niedrige Zinsniveau und gibt eine Anleihe über 500 Millionen Euro mit einem Minizins von 0,5 Prozent aus. Die Anleger rissen sich förmlich um die Anleihe, weil sie froh sind, überhaupt noch Papiere mit einem positiven Zins zu ergattern. Und Wirecard kann mit dem frischen Kapital bestehende Kreditlinien ablösen, für die bisher weitaus höhere Zinsen gezahlt wurden. Clever! Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um eine herbe Enttäuschung bei Aurora Cannabis, die dicke Überraschung bei der Präsentation von Apple, die wiedererstarkte Tesla-Aktie, die starken Kursschwankungen bei JinkoSolar und um die gerade begonnene Erholung der Aktie von Evotec. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.