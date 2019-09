Ich habe gelesen, dass die Allianz Investmentbank AG und die Allianz Invest KAG fusionieren wollen. Das Projekt steht noch ganz am Anfang und soll in den nächsten ein bis zwei Jahren über die Bühne gehen. Grund waren zu tätigende "extrem hohe Investitionen in die IT-Infrastruktur", sagt mir Allianz-Österreich Sprecherin Patricia (Strampfer): "Der hohe Aufwand durch den regulatorischen Druck rentiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...