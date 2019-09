München (ots) - TELE 5 ist auch in diesem Jahr als Medienpartner an der Seite der Entdeckungsplattform für außergewöhnliche Filmemacher mit dabei - Die Camgaroo Awards 2019.



Die diesjährige Camgaroo Award Night wird erneut von TELE 5 als Premium-Medien-Partner begleitet. Camgaroo versteht sich selbst als Talentschmiede und Entdeckungsplattform für außergewöhnliche Filmemacher, insbesondere des deutschsprachigen Genre-Films.



Ein Grund mehr als Fernsehsender mit dem Feinsinn und raffinierten Gespür für die wirklich besonderen Film-Highlights, auch in diesem Jahr alle Augen auf die jungen Nachwuchstalente des Camgaroo Awards zu richten.



Kai Blasberg, Geschäftsführer von TELE 5 zu der Medienpartnerschaft: "Camgaroo ist eine außergewöhnliche Award-Show und außergewöhnlich, das können wir außergewöhnlich gut. Deshalb freuen wir uns die diesjährigen Projekte der Nachwuchs-Filmemacher genauer unter die Lupe zu nehmen und natürlich zu begleiten."



Bis zum 25. September haben begabte Nachwuchs- und Independent-Filmemacher noch immer die Möglichkeit ihre Kurz- und Langfilmprojekte in insgesamt 9 Kategorien für den diesjährigen Camgaroo Award einzureichen.



Die feierliche Camgaroo Award Night findet am 27. November im Kulturzentrum Gasteig in München statt. Weitere Infos und Anmeldung zum Camgaroo Award 2019 findet Ihr auf www.camgaroo.com



