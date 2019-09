Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der russischen Wirtschaft ist es zwar gelungen, einer Rezession, die sich im ersten Quartal abgezeichnet hatte, zu entkommen, so die Analysten der DekaBank.Doch richtig erholen könne sich die Konjunktur von dem negativen Schock der Mehrwertsteueranhebung angesichts der globalen Konjunkturrisiken nicht. Der Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe sei im August den vierten Monat in Folge im rezessiven Bereich geblieben, und die Stimmung im Dienstleistungsgewerbe sei auch nicht gerade euphorisch. Die positiven Effekte der staatlichen Investitionsprogramme, die mit den Einnahmen aus der Steueranhebung finanziert würden, würden noch auf sich warten lassen, sodass im Sommer der landwirtschaftliche Sektor der wesentliche Wachstumsfaktor gewesen sein dürfte. Die Inflationsrate habe im August bei 4,3% gelegen und dürfte schon am Jahresende unter das Zentralbankziel von 4% fallen. ...

