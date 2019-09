Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Rentenmarkt konsolidiert im Vorfeld der EZB-Entscheidung, was mit einer insgesamt erhöhten Risikobereitschaft der Marktteilnehmer und zunehmenden Zweifeln an einem umfassenden Maßnahmenpaket der EZB zu begründen ist, so die Analysten der Helaba.Die Hürden für eine "dovishe" Überraschung seien hoch, sodass die Analysten davon ausgehen würden, dass der Rentenmarkt keine Unterstützung von den Beschlüssen erhalten werde. Auch technisch sehe es für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) nicht besonders gut aus. Eine Korrekturausdehnung bis zum Unterstützungsbereich 173,35/45 scheine möglich. Erste Widerstände würden die Analysten im Bereich 174,50 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 173,40 und 174,50. ...

