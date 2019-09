Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5610 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Lediglich Rio Tinto biete unter den großen Rohstoffwerten derzeit ausreichend Absicherung in einem Rezessionsszenario angesichts der Bewertung, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Andere Werte erschienen zu hoch bewertet./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 00:15 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007188757

AXC0133 2019-09-12/12:27