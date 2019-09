Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Jungheinrich-Aktien bei einem Kursziel von 26 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Papiere des Staplerherstellers seien ein nahezu perfektes Anlagevehikel, um von steigender Industrieproduktion zu profitieren, schrieb Analystin Katie Self in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sie typischerweise drei Monate vorweg liefen, sei nun der richtige Zeitpunkt für den Einstieg gekommen. Er bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion und rechnet damit, dass sie den Bewertungsabschlag aufholen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

