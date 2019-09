Hamburg (ots) - Tchibo feiert 70. Geburtstag und Tchibo mobil liefert den passenden Jubiläums-Taif dazu: Mit einem unschlagbar günstigen Tarifangebot bedankt sich das Hamburger Familienunternehmen bei seinen treuen Kunden - und bringt auch Neukunden in Feierlaune.



Der Tchibo mobil Jubiläums-Tarif bietet dauerhaft 7 Gigabyte Datenvolumen und kostet dabei nur 14,99 Euro (je vier Wochen) - ein idealer Tarif für Vielsurfer. Dazu gibt es eine Allnet-Flatrate für Anrufe ins Festnetz, zu anderen Smartphones und eine SMS-Flatrate. Mit diesem extrem attraktiven Tarif bietet der Hamburger Handelskonzern auch seinen Kunden einen Grund zu feiern. Verfügbar ist er ab dem 16. September auf tchibo.de, in den Tchibo Filialen sowie in den Tchibo Depots im Lebensmittelhandel.



Diese Top-Tarifkonditionen gelten nicht nur innerhalb Deutschlands: Durch das EU-Roaming telefonieren und surfen Kunden auch auf Europa-Reisen zu den gleichen Konditionen wie zu Hause. Der flexible Tarif hat keine feste Vertragsbindung, Kunden können alle vier Wochen zwischen den Tarifmodellen wechseln. Typisch für Tchibo: Versteckte Kosten gibt es nicht.



Die 7 Gigabyte Datenvolumen reichen theoretisch für 117 Stunden Videos gucken auf Facebook, oder rund sieben Tage lang rund um die Uhr Musik streamen. Kunden surfen mit bis zu 21,6 Mbit/s im LTE-Netz von Telefónica Deutschland (ehemals O2 und E-Plus). Dieses hat eine Netzabdeckung von über 90 Prozent in Deutschland und nahezu 100 Prozent in Ballungsräumen.



Der Mobilfunktarif ist Teil der Jubiläumshighlights, mit denen Tchibo seinen Geburtstag feiert. Fünf Wochen lang erhalten die vielen treuen Kundinnen und Kunden immer wieder besonders attraktive Jubiläums-Angebote, um mitzufeiern.



Der Jubiläums-Tarif richtet sich nicht nur an Neukunden, auch Bestandskunden profitieren. Für die SIM-Karte fallen lediglich einmalig 7 Euro an. Beiden Gruppen bietet Tchibo zusätzlich passende Smartphones an. Wer seine Rufnummer mit zu Tchibo mobil nimmt, erhält zudem einen Bonus von 30 Euro.



Tchibo ist Vorreiter innovativer und fairer Mobilfunktarife. Bereits im Jahr 2004 hat das Unternehmen den Markt durch seinen günstigen Einheitstarif revolutioniert. Seit dieser Zeit musste man nicht mehr überlegen, wann das Telefonieren am günstigsten ist. Denn das Tchibofonieren kostete den ganzen Tag über immer das gleiche: günstige 35ct je Minute. Seitdem sind die Preise für Mobiltelefonie deutlich gesunken.



Über Tchibo mobil: Tchibo mobil wurde im Oktober 2004 als Joint Venture zwischen Tchibo und Telefónica Germany gegründet. Als erster Anbieter führte Tchibo mobil in seinem Gründungsjahr 2004 günstige Mobilfunkangebote zum Einheitstarif ein - und revolutionierte damit den Mobilfunkmarkt. Eine weitere Innovation waren die Jahrespakete von Tchibo mobil. Für eine günstige Einmalzahlung können hiermit Smartphones, Tablets & Co. für ein Jahr "aufgetankt" werden. Für die Übertragung nutzt Tchibo mobil das Netz von O2. Von Anfang an legt Tchibo mobil besonderen Wert auf Verständlichkeit, faire Konditionen ohne versteckte Kostenfallen und attraktive Angebote. Die bestehenden Tchibo mobil-Tarife werden regelmäßig durch aktuelle Aktionen ergänzt. Passend dazu bietet Tchibo mobil vorausgewählte Marken-Smartphones zu attraktiven Konditionen an. Dank der rund 620 Filialen, dem Onlineshop unter www.tchibo.de/mobil und der Präsenz in Einzelhandels-Depots ist Tchibo mobil für Kunden und Interessenten immer gut zu erreichen.



Pressekontakt:



Andreas Engelmann, Tchibo GmbH, Corporate Communications

Tel: +49 40 6387-2927

E-Mail: Andreas.Engelmann@tchibo.de



www.tchibo.com - www.tchibo.com/blog -

www.twitter.com/tchibo_presse



Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/112096