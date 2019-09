GBC AG: ANMELDUNG ab sofort möglich // 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // alle Gesellschaften bereits bestätigt DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: ANMELDUNG ab sofort möglich // 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // alle Gesellschaften bereits bestätigt 12.09.2019 / 12:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sehr geehrte Damen und Herren, am 10. & 11. Dezember 2019 findet die 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt. Wir freuen uns auf über 56 vielversprechende Unternehmenspräsentationen der folgenden Aktiengesellschaften: [1]11880 Solutions AG [1]GESCO AG 1. [1]Ökoworld AG 1. 1. https://www.gesco. https://www.oeko https://unterneh- de/home/ world.com/startsei- men.11880.com/ueber-uns te?gcli- d=Cj0KCQjw2e- frBRD3ARIsAEnt0e- hi0Nt1KuDv- gue0QWy-2Bj8s3XjuN- rsirFlL9EdQyh- g-NU-VmRNeeAaAmSxE- ALw_wcB [1]7C Solarparken AG 1. [1]Godewind [1]onoff http://www.solarparken. Immobilien AG 1. Aktiengesellschaft com/ https://www.godewin 1. d-ag.com/ https://www.onoff- group.de/onoff-- group/ [1]Agrios Global [1]Hasen-Immobilien [1]PANTAFLIX AG Holdings Ltd. 1. AG 1. 1. https://www.agriosglo https://www.hasen-ag. https://www.pan bal.com/ de/ taflixgroup.com/- de/unternehmen/ [1]aifinyo AG 1. [1]Homes & Holiday AG [1]pferdewetten.de https://ir.elbe-finanz- 1. AG 1. gruppe.de/ https://www.homes-ho https://www.pferde liday.com/de/ wetten.de/ [1]Aves One AG 1. [1]IBU-tec advanced [1]PNE AG 1. https://www.avesone.com/ materials AG 1. https://www.p de/ https://www.ibu-tec. ne-ag.com/ de/ [1]Black Pearl Digital [1]Immovaria Real [1]QSC AG 1. AG 1. Estate AG 1. https://www.qsc. https://www.blackpearl. http://www.immova de/de/ digital/de/investor-rela- ria-real-estate.de/ tions-deutsch/ [1]CENIT AG 1. [1]InTiCa Systems AG [1]SNP http://www.cenit.com/ 1. Schneider-Neureit- de_DE.html https://www.intica- her & Partner SE systems.com/ 1. https://www.sn pgroup.com/de/?g- clid=Cj0KCQjw2e- frBRD3ARIsAEnt0e- jj48RdNKzt34- phld0q8pJY1MfSx- rZY-2GjzWCKQOpz- jGv4f- bNSXBMaAgMCEALw_w- cB [1]cloudeo ag 1. [1]IT Competence [1]Softing AG 1. https://cloudeo.group/ Group SE 1. https://company.- https://www.itcg.de/ softing.com/- de.html [1]Coreo AG 1. [1]Joh. Friedrich [1]Solutiance AG https://www.coreo.de/ Behrens AG 1. 1. https://behrens.ag/ https://solutian- ce.com/ [1]DATA MODUL AG 1. [1]KAP AG 1. [1]SYZYGY AG 1. https://www.data-modul. https://www.kap.de/ https://www.syzy com/de gy.net/germany/de [1]DATRON AG 1. [1]Kids Brands House [1]tick Trading https://www.datron.de/ N.V. 1. Software AG 1. de_de/startseite.html?- http://www.nanoventu https://ww campaignid=117222249&ad- re.de/ w.tick-ts.de/de/ groupid=6091171929&crea- tive=246091670068&key- word=%2Bdatron%20%2Bag&g- clid=Cj0KCQjw2e- frBRD3ARIsAEnt0e- j24VHMwsrPj19Q6f_n- zwGKQiDq7g7IXYjBOh- gCoCT_1D6pR7zZ1BoaAg4kEA- Lw_wcB [1]Delignit AG 1. [1]Manz AG 1. [1]TTL https://www.delignit-ag. https://www.manz.com/ Beteiligungsund de/startseite.html de/ Grundbesitz-AG 1. https://www.tt l-ag.de/de/ [1]DEWB AG 1. [1]Media and Games [1]UmweltBank AG https://dewb.de/ Invest plc 1. 1. https://media-and-ga- https://www.umwelt mes-invest.com/ bank.de/ [1]Dr. Hönle AG 1. [1]Mensch und [1]UniDevice AG https://www.hoenle.de/ Maschine Software SE 1. 1. https://www.unide https://www.mum.de/ vice.de/ [1]dynaCERT Inc. 1. [1]Mologen AG 1. [1]USU Software AG https://dynacert.com/ https://www.mologen. 1. com/de/home-page https://www.usu. de/de/ [1]Ekosem-Agrar AG 1. [1]MPH Health Care AG [1]Vectron Systems https://www.ekosem-a 1. AG 1. grar.de/ https://www.mph-ag. https://www.vec de/ tron-systems.com/- de/ [1]EQS Group AG 1. [1]Mynaric AG 1. [1]Voltabox AG 1. https://www.eqs.com/de/ https://mynaric.com/ https://www.volta box.ag/ [1]Ernst Russ AG 1. [1]NFON AG 1. [1]YOC AG 1. http://ernst-russ.de/de/ https://www.nfon.com/ https://www.volta startseite.html de/cloudtelefonanla- box.ag/ ge/?utm_source=goo- gle&utm_medium=cpc&ut- m_campaign=Brand&gcli- d=Cj0KCQjw2e- frBRD3ARIsAEnt0eh- qRixH0CZ6EABaaIrDIsAp- YzULF89XuVO_XhurWM8wU- zdEbaIV_N8aAlWBEALw_w- cB [1]Fabasoft AG 1. [1]Nynomic AG 1. https://www.fabasoft. https://www.nynomic. com/de com/ Wie gewohnt werden Sie Pinsent Masons Germany LLP und Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG mbB als Rechtspartner der MKK weiterhin in ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. Sie können sich ab sofort für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen unter www.mkk-konferenz.de anmelden und das Programm einsehen. Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter
Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 350,- EUR (zzgl. MwSt)

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Kristina Bauer und Marita Conzelmann
Halderstraße 27
86150 Augsburg
+49 821 241133-44 oder -49
konferenz@gbc-ag.de