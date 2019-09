Großaktionär Bouygues reduziert seinen Anteil am Zughersteller Alstom und schickt damit dessen Aktien auf Talfahrt. Sie gaben am Donnerstag bis zu 6,8 Prozent nach. Nach dem Verkauf der Anteile hält Bouygues noch 14,7 Prozent an Alstom und bleibt damit der größte Aktionär. Ein Sprecher des Mischkonzerns sagte, es sei noch keine Entscheidung...

Den vollständigen Artikel lesen ...