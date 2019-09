Im Handelsstreit zwischen den USA und China schlagen beide Seiten versöhnlichere Töne an. Die Führung in Peking begrüßte am Donnerstag die Verschiebung einer Zollerhöhung durch US-Präsident Donald Trump und signalisierte Bereitschaft zur Entspannung. An den Börsen in Asien und Europa reagierten die Anleger mit Erleichterung.

