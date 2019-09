Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Rendite von Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit ist gestern um 2 Basispunkte auf -0,57% gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Fundamentale Gründe hierfür seien nicht zu erkennen. Auch habe sich der Einfluss politischer Faktoren gestern eher in Grenzen gehalten. Insofern habe es sich wohl in erster Linie um eine Gegenbewegung auf den recht deutlichen Zinsanstieg an den Vortagen gehandelt. In den USA dagegen hätten die Renditen gestern nochmals angezogen. Zum europäischen Handelsschluss habe die Rendite 10-jähriger US-Treasuries um 3 Basispunkte höher als am Dienstag gelegen. (12.09.2019/alc/a/a) ...

