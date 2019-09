Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank ist heute gefordert, die selbst geweckten Erwartungen der Marktteilnehmer zu erfüllen, so die Analysten der Helaba.Angesichts der massiv gesunkenen Renditen - ungeachtet jüngster Korrekturen - bestehe an den Finanzmärkten eine gewisse Erwartungshaltung. Könne es sich die EZB leisten, diese zu enttäuschen? Übertreffen werde sie sie kaum. So sei die mehrheitliche Erwartung, dass der Einlagenzinssatz um 10 Basispunkte auf -0,50% gesenkt werde. Einige Akteure würden sogar mit einer Herabsetzung des Zinses auf -0,60% rechnen. Zudem würden die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass es zu einer Wiederaufnahme von Netto-Anleihekäufen kommen werde. Die Analysten würden ab Januar nächsten Jahres mit Käufen im Volumen von monatlich 30 Mrd. Euro rechnen. ...

