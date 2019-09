voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner hat Aktien gekauft, und zwar am 11. September in Summe 2000 Stück zu je 23,1 Euro, wie das Unternehmen veröffentlicht.voestalpine ( Akt. Indikation: 23,42 /23,50, 1,82%) Der US Luftfahrtkonzern Collins Aerospace verlängert die Verträge mit der FACC AG über die Lieferung von Schubumkehrgehäusen für die Triebwerksgondeln der Airbus A350 XWB und Boeing 787 Flugzeuge. Der Auftrag umfasst die Lieferung der Triebwerksverkleidungen bis in das nächste Jahrzehnt hinein.FACC ( Akt. Indikation: 11,28 /11,35, 2,58%) Die Analysten der Erste Group bestätigen die Kaufempfehlung für Marinomed und erhöhen das Kursziel von 130,0 auf 133,0 Euro. Bei der Bawag werden die Erste Group-Analysten ...

