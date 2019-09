Erfurt (ots) - In einer Feldzeit von 21. Februar bis zum 29. März 2019 wurden 1.296 Erst- bis Sechstklässler*innen in einer bundesweiten Exklusivbefragung zu ihrem Schulalltag befragt. Durchgeführt hat diese repräsentative Exklusivbefragung das Marktforschungsinstitut "iconkids & youth" im Auftrag von KiKA. 373 geschulte Interviewer*innen befragten die Kinder anhand eines standardisierten Fragebogens.



Die Ergebnisse der Exklusivbefragung zur Zufriedenheit der Kinder an ihren Schulen wurden Basis der Programmarbeit für Angebote wie "Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF), "KiKA LIVE Pausengames" (KiKA) und "Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF). Neben den Redaktionen bekannter Wissensformate wie "Wissen macht Ah!" (WDR), "logo! extra" (ZDF), "PUR+" (ZDF) und "Timster" (KiKA), nutzen auch "KUMMERKASTEN", "ERDE AN ZUKUNFT" (beide KiKA), "neuneinhalb - Deine Reporter", "Die Sendung mit dem Elefanten" (beide WDR) sowie "Tigerenten Club" (SWR) die Ergebnisse der Exklusivbefragung für die eigene Arbeit. In mehr als 20 Magazinen, Dokumentation, Shows, Serien und Filmen beleuchten die Programmmacher*innen den Schulalltag der Kinder im September - zu sehen linear bei KiKA, in der Mediathek-App "KiKA-Player" und auf kika.de.



