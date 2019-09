Berlin (ots/PRNewswire) - Skyworth stellte auf der IFA 2019 - Europas größter jährlich stattfindender Technologiemesse - sein komplettes Sortiment neuer intelligenter Haushaltsgeräte vor. Die Messe begann am 06. September in Berlin.



Skyworth konzentrierte sich auf der diesjährigen IFA darauf, einen Bereich zum Erleben von Smart-Home-Systemen zu schaffen. Dieser brachte Skyworth' nächste Generation überlegener Technologien zusammen: KI-gestützte Verbesserung der Bildqualität, genaue Spracherkennung, Tracking mehrerer menschlicher Körper, Komfortanalyse, intelligente Fernsteuerung und neue Netzwerkkommunikations-Konvergenz. Fünf funktionelle intelligente Systeme wurden gezeigt: Komplettlösungen für "Super TV", das intelligente Büro, intelligente Sicherheit, intelligente Beleuchtung und intelligente Klimatisierung. Besonderer Blickfang am Stand war ein 88 Zoll großer OLED-TV mit 8K-Auflösung und Unterstützung für 5G und das Konzept der "Artificial Intelligence of Things" (AIoT), der es Skyworth ermöglichen wird, die Vorteile seiner OLED-Technologie weiter zu konsolidieren.



Skyworths Big-Screen-AIoT-Ökosystem - "Swaiot" - feierte auf der IFA sein Debut. Per Sprachsteuerung kann Swaiot mehr als 6.000 Infrarot-gesteuerte nicht-intelligente Heimgeräteprodukte verschiedener Marken und Kategorien vernetzen. Über seine proprietäre "Two Clouds"-Lösung (AIoT-Semantik-Cloud + AIoT-Geräte-Cloud) hat Skyworth die Kerntechnologie des Big-Screen-AioT sowie die Steuerpunkte von Kern-Code und -Daten gemeistert. Das Unternehmen übernimmt damit die Führung im Komplettieren eines zukunftsorientierten Technologieportfolios und positioniert sich als Leader der Branche.



Darüber hinaus stellte Skyworth auf der IFA 2019 sein komplettes Sortiment an intelligenten Produkten vor, darunter KI-gestützte intelligente Big-Screen-Kühlschränke, i-DD-Direktantrieb-Inverter-Waschmaschinen, "Starshine"-Klimaanlagen und intelligente Eis-Bars von Skyworth.



Für die Zukunft plant Skyworth, die Entwicklung seines Smart-Home-Ökosystems zu beschleunigen, in der Umsetzung seiner Globalisierungsstrategie den nächsten Schritt zu gehen und die Entwicklung von Skyworth' eigener Reihe an Marken zu beschleunigen - mit dem ultimativen Ziel, jedem Menschen auf der Welt zu einem besseren Leben zu verhelfen.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/972162/SKYWORTH_in_IFA2019.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/972182/SKYWORTH_TVs.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/972181/SKYWORTH_washing_machines.jpg Kontakt:



Zhenzong Liang

+86-139-2515-2466



Original-Content von: Skyworth Group, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062759/100832155