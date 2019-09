Linz (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt massiv gesunkenen Euro-Zinsen am Geldmarkt und bei den Renditen bescheinigen eine gewisse Erwartungshaltung an die EZB, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Würden die Euro-Währungshüter heute ihr "letztes Pulver" verschießen, um Mario Draghi vor dessen Abschied ein schönes "Feuerwerk" zu bescheren, wodurch die Markterwartungen übertroffen würden? EUR/USD finde bei 1,0967 und 1,0920 charttechnische Unterstützungen vor. Sollten die Markterwartungen heute gar enttäuscht werden, könnten Widerstände bei 1,1084 und 1,1110 in den Fokus geraten. (12.09.2019/alc/a/a) ...

