London (www.fondscheck.de) - Alexandra Altinger ist neue CEO - UK, Europe & Asia bei dem aktiven Vermögensverwalter J O Hambro Capital Management (JOHCM), so J O Hambro Capital Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Altinger übernimmt die Verantwortung für die Standorte London und Singapur. Sie tritt ihr neues Amt im Büro in der Londoner Zentrale von JOHCM am St James's Market an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...