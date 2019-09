Berlin (ots/PRNewswire) - Auf der IFA 2019 gab der globale KI + IoT-Plattform-Führer Tuya seine neueste Smart-Home-Technologie bekannt und eröffnete den Tuya Day am 7. September, zusammen mit fünf führenden internationalen Marken.



Während des "Tuya Day" stellte Alex Yang, Mitbegründer und leitender Geschäftsführer von Tuya, die Smart Home Automation Hub-Lösung von Tuya vor, die mit der "Pegasus"-Technologie, "Powered by Tuya", ausgestattet ist. "Pegasus" verfügt über viele fortgeschrittene Funktionen, u. a. Verbindungsmöglichkeiten über eine Taste über alle Wi-Fi- und Zigbee-Geräte. Diese Funktion spart Anwendern Zeit und bietet gleichzeitig ein kostengünstiges Smart-Home-System.



Tuya verkündete auch strategische Partnerschaften mit Conrad Connect zur gemeinsamen Förderung der Annahme der intelligenten Geräte auf dem europäischen Markt. Conrad wird mit Tuya eine unglaubliche AIoT-Reise beginnen und Anwendern neue intelligente Erfahrungen und dem Smart-Home-Markt mehr Potenzial bringen.



Während des Tuya Day teilten Tuya sowie Hama, Arcelik, Calex und Yandex die globalen Trends aus ihrer Perspektive und Expertise und sprachen über Wege für die Beschleunigung der Entwicklung von Smart Homes. Die Zusammenarbeit mit Tuya ermöglichte beiden Parteien, auch die Stärken der jeweils anderen Partei zu nutzen, um eine breitere Unternehmenslandschaft vom europäischen zum globalen Markt anzuregen.



Der "Tuya Day" bietet Einblick in die Internationalisierungsstrategie von Tuya; hier können viele ausgezeichnete Marken und Branchenplayer die neuesten Trends im Bereich Smart Homes nutzen. Tuya wird weiterhin mit mehr führenden Partnern zusammenarbeiten, um die AIoT-Technologie in allen Branchen zu stärken.



Informationen zu Tuya



Tuya bietet eine erstklassige KI + IoT-Plattform, die intelligente Produkte für Hersteller, Marken, OEMs und Handelsketten möglich macht. Die Plattform bietet Hardware-Zugriff, Cloud-Services und App-Entwicklung. Tuya unterstützt die Marken außerdem bei der Aktualisierung ihrer Technologien und Geschäftsmodelle, damit diese intelligente Geräte liefern und die Verbrauchernachfrage befriedigen können. Das Unternehmen ist für mehr als 100.000 Partner in über 190 Ländern tätig, die Produkte in den Bereichen Beleuchtung, Haushaltsgeräte und Geräte für Umweltschutz und Überwachung herstellen. Das in San Jose (Kalifornien) ansässige Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Silicon Valley und Pasadena (Kalifornien), Hangzhou und Shenzhen (China).



