London (ots/PRNewswire) - Die Ultra-Premium-Marke veranstaltet einen exklusiven Event mit prominenten Künstlern auf der prestigeträchtigen Londoner Messe



LG SIGNATURE, die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics, wird zum ersten Mal am London Design Festival 2019 teilnehmen. LG SIGNATURE erforscht die Beziehung zwischen Kunst und Technologie sowie deren Auswirkungen auf zeitgenössisches Design. Das Unternehmen lädt prominente Branchenführer zu einem exklusiven Vortrag und einem anschließenden Podiumsgespräch ein. Auf der diesjährigen Veranstaltung werden ebenfalls die neusten Luxusprodukte präsentiert.



Unter dem Motto "Art Inspires Technology. Technology Completes Art." werden die preisgekrönten Architekten Massimiliano und Doriana Fuksas von "Studio Fuksas", Antoine Preziuso, einer der weltweit einflussreichsten Experten für Luxusuhren, sowie Matt Clark, Gründer des in London ansässigen Kollektivs UVA (United Visual Artists), zusammen mit WookJun Chung, Leiter des Home Appliance & Air Solution Design Lab. von LG Electronics, ihre Ansichten darüber austauschen, wie durch die Interaktion zwischen Technologie und Kunst Meisterwerke zum Leben erweckt werden können. Jonathan Bell, Sonderredakteur des Magazins Wallpaper*, wird als Moderator der Podiumsdiskussion fungieren, bei der neue Perspektiven über die Art und Weise aufgezeigt werden, wie Technologie und Kunst einander inspirieren und ergänzen.



In einem in Zusammenarbeit mit Wallpaper* gestalteten Bereich wird die neuste Produktpalette von LG SIGNATURE präsentiert, darunter OLED TV W, Kühlschränke mit Glastüren und Gefrierfach im unteren Bereich, Weinkeller, Waschmaschinen und Wäschetrockner, Luftreiniger und Klimaanlagen.



"Wir freuen uns, am diesjährigen London Design Festival teilzunehmen und mit solch renommierten Personen an diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, diese Veranstaltung wird für Endkunden ein Schlüsselerlebnis für den Zugang in die Welt der Technologie sein, gesehen durch die Linse der Kunst", sagte Brian Na, CEO von LG Europe.



Interessierte können die Ausstellung von LG SIGNATURE im Rahmen des London Design Festival 2019 vom 18. bis 21. September im östlichen Flügel des Somerset House besuchen.



Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die erste Ultra-Premium-Marke des Innovationsführers LG Electronics und umfasst mehrere Produktkategorien. Entwickelt für anspruchsvollste Konsumenten, bietet LG SIGNATURE modernste Lifestyle-Technologie mit klarem, elegantem und luxuriösem Design für Wohn- und Lebensräume. LG SIGNATURE Geräte kombinieren optimale Technologie von LG bei gleichzeitiger Konzentration auf das Wesentliche. Das Ergebnis sind hochfunktionale Produkte mit unverwechselbarem LG SIGNATURE Design. www.LGSIGNATURE.com (https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.LGSIGNATURE.com&d=DwMFaQ&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=uog6ENkJ5loLUpC65oh3usMVeGfIpumscoWi4rlQLeI&m=gJ_6zQnr6WkUngyBCDHQDV2_y9ULF1UGvEaDGv_II0k&s=xxOlnwCvlVK37IEwcvF5-7YcGgVcjUl9icSLf4lOOo0&e=).



