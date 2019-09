Ungewöhnlich lange hält diese Serie schon an: Seit sechs Handelstagen sehen wir beim Dow steigende Kurse. Im Auslandsreport sprechen wir über die neuen Chancen im US Markt, die neuen Ideen bei Apple und die größte Überraschung am Börsenhimmel: Hongkong will London (feindlich) übernehmen. Spezialist für die Auslandsmärkte ist Roland Hirschmüller, Chefaktienhändler Baader Bank.