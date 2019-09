Meilenstein für den Berliner Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de: Die Service-Tochter der wallstreet:online capital AG (WKN: A2GS60) verwaltet zum ersten Mal mehr als eine Milliarde Euro an Depotgeldern ihrer Kunden. Laut Fondsdiscount-Angaben auch dank "vermögenden und langjährig erfahrenen Privatanlegern". Infolge der SD-Partnerschaft mit dem Online-Fondshaus dürfte sich in der Rekordzahl auch die erfolgreiche Depot-Performance vieler unserer Leser widerspiegeln. Dazu heute im Fokus: Die Baumot Group AG (WKN: A2G8Y8) und Sporttotal (WKN: A1EMG5).

Baumot meldet heute den Abschluss der angekündigten Kapitalmaßnahme. So konnten 1,4 Millionen neue Aktien zu 2,10 Euro pro Anteil bei Großinvestoren aus der Schweiz und Deutschland platziert werden. Der erhoffte Erlös in Höhe von knapp 4,4 Millionen Euro wurde mit 2,9 Millionen Euro nicht ganz erzielt. Trotzdem können Anleger zufrieden sein. Der Hardware-Nachrüster erwartet von der Maßnahme einen "unmittelbaren Impuls auf die weitere Umsatzentwicklung". Baumot-Aktien steigen am Donnerstag um 2,30% auf 2,45 Euro.

wallstreet:online-Aktie ...

