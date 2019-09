DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PET. MEX. 10/20 US71654QAW24 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 16/23 MTN REGS US71656MBL 28 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 17/21 MTN US71654QCA85 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 18/22 MTN PXTF US71654QCE08 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 17/23 MTN US71654QCD25 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 16/22 MTN REGS PE0D US71656MBP32 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 2020 MTN US71654QBU58 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 12/22 MTN US71654QBB77 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 13/23 MTN US71654QBG64 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 16/22 FLR REGS PE0E US71656MBN83 13.09.2019 HZE/EOT

PET. MEX. 10/21 US71654QAX07 13.09.2019 HZE/EOT