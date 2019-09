Tel Aviv / Frankfurt am Main (ots) - Sensoren und Kameras sind ein wachsender Bestandteil von Fahrzeugen. Im Innenraum schützen sie Fahrer und Fahrgäste und überwachen Fahrtüchtigkeit und Gesundheit der Insassen. Außen verhindern sie Kollisionen und Parkunfälle. Kameras werden jedoch kritisch gesehen, da sie die Privatsphäre verletzen können und teuer sind.



Das israelische Unternehmen Vayyar hat eine intelligente Sicherheitslösung entwickelt, die kostengünstig ist, nur wenige Sensoren mit entsprechend weniger Verkabelung braucht und die Privatsphäre der Fahrgäste schützt. Vor allem bei der Innenraumüberwachung besteht wachsender Bedarf, denn Hitzetode in verschlossenen Fahrzeugen sind weltweit ein Problem. Seit 1998 sind über 800 Kinder an den Folgen eines Hitzschlags gestorben, die bei Temperaturen von über 70° C im Auto zurückgelassen wurden.



Bis 2022 soll die Technologie zur Erkennung von Kindern im Auto (Child Presence Detection) für jedes neue Auto selbstverständlich sein. Dies wird unter anderem durch den HOT CARS Act in den USA vorgeschrieben und für die Sicherheitsbewertung durch den Euro NCAP berücksichtigt.



Die 4D Imaging-Sensoren von Vayyar erhöhen die Sicherheit im Innenraum und verhindern Hitzetode. Sie können ein zurückgelassenes Kind erkennen, auch wenn es zugedeckt ist oder sich in einem Kindersitz befindet. Dadurch kann das Auto Benachrichtigungen an das Telefon des Fahrers senden, um über diese lebensbedrohliche Situation zu informieren. Zudem kann das System zwischen Erwachsenen und Kindern unterscheiden, Fehlalarme vermeiden und die Aufmerksamkeit der abgelenkten Eltern auf sich ziehen. Die Technologie wird Anfang 2020 serienreif sein. Verschiedene OEMs und Tier1-Zulieferer arbeiten bereits heute mit Vayyar-Lösungen.



Ian Podkamien, Direktor Automotive Business Development bei Vayyar: "Die 4D-Bildsensoren von Vayyar bieten eine marktführende Lösung für viele Sicherheitsanwendungen, die zuverlässig funktioniert und kostengünstig ist. Ein Sensor von Vayyar spart die Kosten für mehrere alternative Sensoren und den damit verbundenen Verkabelungs- und Arbeitsaufwand. Wir ermöglichen unseren Partnern eine schnelle Integration unseres Systems und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren Herstellern, um intelligentere und sicherere Autos zu entwickeln."



Zu den Sicherheitslösungen im Innenraum gehören außerdem Gurterinnerungen, optimierte Airbagauslösung und COPD-Warnungen (Child Occupancy & Presence Detection). Vayyar ist zudem der erste Hersteller weltweit, der eine Dual-Band-Radarlösung anbietet, die den Funkbestimmungen der USA, der EU und Japans entspricht.



Über Vayyar:



Vayyar (hebräisch für "ich sehe") wurde 2011 gegründet, um ein schnelleres und kostengünstigeres Werkzeug zur Erkennung von Brustkrebs zu entwickeln und hat sich seitdem zum Ziel gesetzt, professionelle Bildgebungsgeräte für den Verbraucher verfügbar zu machen. Vayyar wurde vom World Economic Forum im Jahr 2018 als Technologiepionier mit dem Potenzial zur Transformation von Gesellschaft und Industrie ausgezeichnet. Besuchen Sie uns auf der IAA in Frankfurt, Halle 5, Stand B3414 oder auf www.vayyar.com.



