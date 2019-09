Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta027/12.09.2019/14:50) - * Kapitalerhöhung durch Sacheinlage aus dem genehmigten Kapital



Die startup300 AG hat am 1. April 2019 angekündigt, 100% der Unternehmensanteile an der The Minted Unternehmens- und PR-Beratungs GmbH ("The Minted") zu übernehmen. The Minted hat in den letzten Jahren ein Portfolio an Services und Dienstleistungen im Bereich Finanzierung von Start-Ups und KMU's aufgebaut. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, aus Finanzierungs-Quellen wie Förderungen, klassischen Finanzierungen oder Crowdinvesting-Kampagnen den individuell auf das jeweilige Unternehmen abgestimmten Finanzierungs-Mix zu strukturieren.



Der Erwerb der Anteile an der The Minted erfolgt durch Sacheinlage gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG aus dem genehmigten Kapital. Dazu hat der Vorstand am heutigen Tag den Beschluss gefasst, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 80.000,00 auf EUR 2.874.907,00 durch Ausgabe von 80.000 neuen auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien gegen Sacheinlage zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.



Nach Durchführung der Sacheinlageprüfung durch den vom Firmenbuchgericht zu bestellenden Prüfer wird das Closing der Transaktion im Frühherbst 2019 erwartet.



Linz, am 12. September 2019 Der Vorstand



Rechtlicher Hinweis DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER STARTUP300 AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



(Ende)



Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at



ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1568292600045



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 12, 2019 08:50 ET (12:50 GMT)