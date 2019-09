Die startup300 AG hat am im April 2019 angekündigt, 100% der Unternehmensanteile an der The Minted Unternehmens- und PR- Beratungs GmbH zu übernehmen. Der Erwerb der Anteile erfolgt durch Sacheinlage gegen Ausgabe von jungen Aktien der startup300 AG. Dazu soll nun das Grundkapital der Gesellschaft um 80.000 Euro durch Ausgabe von 80.000 neuen auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien gegen Sacheinlage erhöht werden, wie die Gesellschaft mitteilt. The Minted ist darauf spezialisiert, aus Finanzierungs-Quellen wie Förderungen, klassischen Finanzierungen oder Crowdinvesting-Kampagnen den individuell auf das jeweilige Unternehmen abgestimmten Finanzierungs-Mix zu strukturieren.

