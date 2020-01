FRANKFURT (Dow Jones)--Zur Finanzierung der Milliardenübernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa Brothers erhöht Delivery Hero das Kapital und gibt Wandelschuldverschreibungen aus. Insgesamt will der Essenslieferdienst darüber laut Mitteilung rund 2,1 Milliarden Euro brutto einsammeln.

Bis zu rund 8,16 Millionen neue Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren in einem beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten werden. Auf Basis des Schlusskurses der Aktie von Delivery Hero vom Mittwoch hat die Kapitalerhöhung ein Volumen von bis zu etwa 580 Millionen Euro.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, sollen zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von mindestens 1,5 Milliarden Euro ausgegeben werden. Die Papiere sollen in neue oder bestehende Aktien der Delivery Hero SE wandelbar sein, das Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen.

Die Einnahmen will das Berliner Unternehmen für die Finanzierung eines Teils der Barkomponente des Kaufs der Woowa Brothers Corp sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Delivery Hero hatte den Kauf des Wettbewerbers für bis zu rund 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu ca. 1,9 Milliarden Euro in eigenen Aktien im Dezember angekündigt.

January 15, 2020

