Die Transaktion E.ON/RWE in Sachen Innogy wird noch in diesem Monat rechtskräftig. Ob ein Squeeze-out für Innogy nötig wird, lassen wir offen. Eine Bewertung von E.ON inklusive Innogy lässt sich zurzeit nur mit den Vermögenswerten kalkulieren, die transferiert werden und frühestens in der E.ON-Bilanz per 31.12.2019 enthalten sein werden. Dafür gibt es zwei Berechnungen, eine offizielle nach IFRS und eine realistische, aber nicht öffentliche nach HGB.



Kernpunkt ist der wirtschaftliche Wert aller Stromanlagen in der künftigen E.ON-Konzernbilanz. Nicht bewertbar sind das Handelsgeschäft und seine Margenentwicklung. Jeder weiß: In einem solchen Markt, ist der Stromhändler stets am sogenannten "längeren Hebel". In der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse beschreibt Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, wie Sie sich als Anleger bei dieser Konstellation am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 37! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 37:



Themen u.a.:++ Konjunktur: Achten Sie auf ihre Barreserve ++ Markttechnik: Aktienverlauf von 2008/09 als Vorbild++ E.ON: Jetzt wird es ernst ++ COVESTRO vor Bewährungsprobe ++ LANXESS weiß, wie es geht++ Schafft MASTERFLEX die Trendwende?++ DASSAULT: Was läuft da mit AIRBUS? ++ KRAFT HEINZ startet Comeback ++ FANNIE MAE und FREDDIE MAC im Fokus



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info