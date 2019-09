DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GENL EL. 17/37 XS1612543394 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 17/25 GECC XS1612542826 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 15/23 XS1238901166 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 15/27 GECA XS1238902057 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 12/42 US369604BF92 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 17/29 XS1612543121 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 17/22 XS1612542669 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 12/22 US369604BD45 13.09.2019 HZE/EOT

GENL EL. 2024 US369604BG75 13.09.2019 HZE/EOT