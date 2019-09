Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge (VW) anlässlich der Internationalen Automobilausstellug in Frankfurt von 160 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autobauer setze mit einer beeindruckenden Wucht auf die Elektro-Karte und dränge die Konkurrenz damit deutlich in den Hintergrund, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gingen die Wolfsburger mit den dafür notwendigen Milliarden-Investitionen auch ein Risiko ein, sollte sich die Elektromobilität nicht so entwickeln wie geplant./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2019 / 14:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / 14:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2019-09-12/16:02

ISIN: DE0007664039