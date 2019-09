Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv EZB und IAA - die Topthemen der Woche. Und ein DAX, der sich in höhere Sphären wagt... Optimismus überlagert die Risiken? Optimismus bei den Anlegern: Die EZB verschärft den Einlagenzins und kauft wieder Anleihen, damit die Inflation nachhaltig in Fahrt kommt und die Konjunktur auch... Optimismus 2: Der Handelskonflikt entspannt sich wieder einmal.. Die USA verschieben Zölle um zwei Wochen, China wolle im Gegenzug US-Agrarprodukte kaufen... Zweck-Optimismus zur IAA. Die Autohersteller hoffen auf bessere Zeiten, die Zulieferer haben den Blues. VW bestimmt die Schlagzeilen, mit dem neuen ID 3, aber auch mit Gerüchten um Interesse an Tesla und Medienberichten über weitere Software-Einsätze... Und nächste Woche? Eine Woche zwischen FED-Entscheid und Hexensabbat... und Fußballl. Es bleibt spannend...