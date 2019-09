Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA zogen zwar den siebten Monat in Folge an, so die Analysten der Nord LB. Mit einem Plus von nur 0,1% M/M im August sei die Jahresrate aber leicht zurückgegangen auf 1,7%. Der nachgebende Ölpreis sei ein wichtiger entlastender Faktor gewesen. ...

