Berlin (ots/PRNewswire) - Insgesamt 16 deutsche Unternehmen wurden im Rahmen der 2019 European Business Awards, einer der weltweit größten Unternehmenswettbewerbe, in diesem Jahr zu nationalen Gewinnern (National Winners) ernannt.



Die erfolgreichen Unternehmen wurden von 2753 Unternehmen ausgewählt, die zuvor als 'Ones to Watch' in einer im Juli veröffentlichten Auflistung von European Business Excellence gewürdigt und von einem unabhängigen Preisrichterausschuss bestehend aus Wirtschaftsführern, Politikern und Akademikern ausgesucht wurden.



Alle 364 Gewinner werden sich am 3. und 4. Dezember in Richtung Warschau, Polen, aufmachen, um sich in einer letzten Ausscheidungsrunde beweisen zu können, infolge wessen die 19 Gesamtsieger der 2019 European Business Awards bekanntgegeben werden.



Adrian Tripp, CEO der European Business Awards, bemerkte: "Es handelt sich hier um ein herausragendes Ergebnis und jedes einzelne dieser deutschen Unternehmen gilt als hervorragende Führungskraft in seiner Branche. Obwohl wir uns bereits in unserem 13. Jahr befinden, sind die Preisrichter gleichbleibend beeindruckt und ermutigt von dem Ausmaß an Talent, Innovation und Erfolg der Unternehmen, die Wohlstand vorantreiben, Arbeitsmöglichkeiten schaffen und für einen optimierten Lebensstandard in Europa sorgen.



Er fuhr fort: "Wir wünschen allen unseren nationalen Preisträgern viel Glück und Erfolg in der finalen Runde und freuen uns darauf, sie auf der Abschlussgala im Dezember willkommen heißen zu dürfen.



Die National Winners gehören den unterschiedlichsten Sektoren an, von Produktion bis Einzelhandel, von Agrarwirtschaft bis Technologie. Zusätzlich vertreten sie sämtliche Größenkategorien, von Start-ups bis hin zu Milliarden-Euro-Unternehmen.



Eine Auflistung der National Winners finden Sie hier: www.businessawardseurope.com (http://www.businessawardseurope.com/)



Die Preiskategorien für 2019



1. Der Inflexion-Preis für den europäischen Unternehmer des Jahres (Inflexion European Entrepreneur of the Year Award)



2. Der Preis für die Wachstumsstrategie des Jahres



3. Der Preis für das Neu-Unternehmen des Jahres



4. Der Germany Trade-and-Invest-Preis für internationale Expansion



5. Der Preis für unternehmerische Sozialverantwortung und Umweltbewusstsein



6. Der Preis für Arbeitsplatz- und Mitarbeiterentwicklung



7. Der Preis für Innovation von bis zu 25 Mio. Euro



8. Der Preis für Innovation von 26 bis 150 Mio. Euro



9. Der Preis für Innovation in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



10. Der Preis für Kunden- und Marktengagement von bis zu 25 Mio. Euro



11. Der Preis für Kunden-und Marktengagement von 26 bis 150 Mio. Euro



12. Der Preis für Kunden-und Marktengagement in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



13. Der Preis für digitale Technologie von bis zu 25 Mio. Euro



14. Der Preis für digitale Technologie von 26 bis 150 Mio. Euro



15. Der Preis für digitale Technologie in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



16. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von bis zu 25 Mio. Euro



17. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz von 26 bis 150 Mio. Euro



18. Der Preis für das Unternehmen des Jahres mit einem Umsatz in Höhe von mehr als 150 Mio. Euro



19. Der Chairman's Selection-Preis



Separat nehmen die Unternehmen zusätzlich an einer öffentlichen Abstimmung teil, um in der Schlussrunde in Polen zum "European Public Champion" ernannt zu werden. Die Abstimmung beginnt am 16. September. Unternehmen veröffentlichen Videos, die ihre geschäftlichen Erfolge demonstrieren und versuchen so, rund um den Globus Stimmen für sich zu gewinnen. Für Zugang zu den Videos und um nach dem 16. Dezember Ihre Stimme für Ihr bevorzugtes Unternehmen abzugeben, besuchen Sie bitte: www.businessawardseurope.com (http://www.businessawardseurope.com/)



Als primäre Zielsetzung möchte der European Business Award eine stärkere, erfolgreichere, innovative und ethische Unternehmenswelt in Europa fördern und entwickeln, da die Organisation Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Handhabung bedeutender Problematiken weltweit zuspricht. In diesem Jahr wurden über 120.000 Unternehmen aus 33 Ländern in Betracht gezogen. Sponsoren und Partner umfassen Inflexion, Germany Trade & Invest sowie Cision PR Newswire.



Für weitere Informationen zum Wettbewerb besuchen Sie bitte www.businessawardseurope.com (http://www.businessawardseurope.com/) oder kontaktieren Sie (+44)(0)207-234-3535.



Informationen zu den European Business Awards



Die European Business Awards gelten als einer der weltweit größten, renommiertesten, grenz- und branchenüberschreitenden Unternehmenswettbewerbe. Als primäre Zielsetzung möchte der European Business Award eine stärkere, erfolgreichere, innovative und ethische Unternehmenswelt in Europa fördern und entwickeln, da die Organisation Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Handhabung bedeutender Problematiken weltweit zuspricht.



Dieses Ziel wird auf drei Weisen verfolgt:



UNTERSTÜTZUNG UND FÖRDERUNG EUROPAS BESTER UNTERNEHMEN, um ihnen bei der Rekrutierung neuer Kunden, Partner, Investoren und Talente zur Seite zu stehen



TEILEN VON PROBLEMERKENNTNIS UND PROBLEMLÖSUNG, um Unternehmen bei der Bewältigung von Hindernissen zu unterstützen, die zwischen ihnen und ihrem Wachstum stehen



ANREGENDE DISKUSSIONEN, indem große Fragen zu Anliegen in ganz Europa gestellt werden und nach Lösungen gesucht wird, sich diesen zu stellen



Die European Business Awards werden bereits zum 13. Mal vergeben. In diesem Jahr wurden 120.000 Unternehmen aus 33 Ländern in Betracht gezogen. Sponsoren und Partner umfassen Inflexion, Germany Trade & Invest sowieCision PR Newswire.



