PARIS (AFP)--Der US-Internetkonzern Google zahlt in einem Steuerstreit eine Milliarde Dollar an Frankreich. Das sieht eine Vereinbarung mit der Regierung in Paris vor, die am Donnerstag in Paris vor Gericht besiegelt wurde. Ähnliche Abkommen hatte Google zuvor mit Großbritannien und Italien geschlossen.

September 12, 2019 10:28 ET (14:28 GMT)