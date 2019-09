Stuttgart/Hamburg (ots) - Schule und Bildung - Elternstudie 2019



Was macht aus Sicht der Eltern eine gute Schule aus - und wie sehen sie das an staatlichen und freien Schulen umgesetzt? Wer sollte die Verantwortung für Schule tragen? Wie beurteilen Eltern die aktuelle Praxis der Schulfinanzierung? Wie stehen sie zu einem Handyverbot an deutschen Schulen? Und welche Forderungen an die Bildungspolitik ergeben sich aus den Erwartungen der Eltern?



Diese und weitere Fragen beantwortet die repräsentative Studie "Bildung und Schule - Elternstudie 2019", für die Mentefactum im Auftrag des Bundes der Freien Waldorfschulen bundesweit 2.064 Eltern schulpflichtiger Kinder befragte.



Zur Präsentation und Diskussion der Studienergebnisse laden wir Sie herzlich ein.



Termin: Mittwoch, 18.09.2019, 10:30 Uhr

Ort: Hotel Meliá Berlin, Raum Sevilla, Friedrichstraße 103, 10117

Berlin Podium:



- Prof. Dr. Heiner Barz, Abteilung Bildungsforschung und

-management der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

- Klaus-Peter Schöppner, Mentafactum GmbH, Institut für Umfragen

und Demoskopie-Beratung

- Henning-Kullak-Ublick und Nele Auschra, Vorstand Bund der Freien

Waldorfschulen Zusätzlich zum Gespräch vor Ort:



- Marianne Ballé Moudoumbou, Bundeselternnetzwerk der

Migrantenorganisationen für Bildung & Teilhabe (bbt)

- Ellen Niemann, Bundeselternkonferenz des Bundes der Freien

Waldorfschulen Themenauswahl:



- Schulfinanzierung

- Schulvielfalt und Schulwahl

- Verantwortung für Schule: Staat oder Zivilgesellschaft?

- Vermittlungsauftrag: Was muss Schule heute leisten?

- Qualitätskriterien einer guten Schule

- Wettbewerb zwischen den Schulen

- Inklusion

- Digitalisierung

- Lehrer*innenausbildung

- Vergleich der Elternsicht auf staatliche, konfessionelle und

freie Schulen

- Forderungen an die Bildungspolitik Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.



